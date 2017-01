O governo britânico já publicou o projeto de lei que vai acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa e, consequentemente, o Brexit. A publicação aconteceu pouco tempo depois de ter sido anunciado que os deputados do parlamento vão ter cinco dias para debater e escrutinar a medida que vai permitir a saída do Reino Unido da União Europeia.

A proposta, intitulada "Projeto de lei sobre a União Europeia (notificação de retirada)", foi divulgada no website do governo de Theresa May esta quinta-feira.

The EU (Notification of Withdrawal) Bill - An historic day & the culmination of somany peoples' endeavours #Brexit pic.twitter.com/ESQsvxFCHF — Stewart Jackson MP (@Stewart4Pboro) January 26, 2017

O documento estabelece o "poder do primeiro-ministro para notificar, sob o artigo 50 do Tratado da União Europeia, a intenção de o Reino Unido sair da UE".

Os deputados britânicos vão ter cinco dias para debater e escrutinar a medida que vai permitir a saída do Reino Unido da União Europeia. Isto depois de o Supremo Tribunal britânico ter anunciado, na terça-feira, que o governo de Theresa May não pode invocar o artigo 50 sem o apoio do parlamento.

Num comunicado que acompanha a divulgação do projeto de lei, o secretário da primeira-ministra para o Brexit, David Davis, sublinha que acredita que os deputados vão "respeitar a decisão dos britânicos e aprovar a legislação rapidamente".

O artigo 50 do Tratado de Lisboa nunca antes foi acionado e dá início ao processo formal de negociações de saída da União Europeia, que deverá demorar, depois, dois anos a concluir.