O príncipe Harry e Meghan Markle vão convidar 2640 pessoas para assistirem ao seu casamento, que vai ocorrer em maio. O Palácio de Kensington divulgou, esta sexta-feira, em comunicado, novos detalhes sobre o casamento real.

De acordo com a informação divulgada, o público vai estar nos jardins do Castelo de Windsor e vai poder assistir à chegada do noivo, da noiva e dos seus convidados à capela de St. George, bem como à saída dos recém-casados para o cortejo que vai ocorrer após a cerimónia.

O príncipe Harry e Meghan Markle disseram que queriam que o seu dia de casamento seja desenhado de forma a que todos os membros do público se sintam integrados nas celebrações", revelou um comunicado do palácio.

Entre os convidados estarão 1200 pessoas de todos os cantos do Reino Unido que vão ser escolhidas com base nas suas origens, idades, poder de liderança e contribuição para as suas comunidades. Estarão ainda 200 membros de instituições de solidariedade com as quais o casal tem proximidade, 100 alunos de escolas locais, 610 pessoas da comunidade do Castelo de Windsor e da capela de St. George e 530 membros de famílias nobres e da coroa.

Ao final da tarde, o casal vai ter uma receção privada, oferecida pelo príncipe Carlos - pai do noivo. Apenas a família e os amigos vão estar presentes.

Este casamento, como todos os outros, vai ser um momento de diversão e alegria, o que reflete o caráter e os valores do noivo e da noiva", indica o comunicado.

O casamento vai realizar-se no dia 19 de maio, pelas 12:00. A boda será oficializada pelo deão de Windsor, o Reverendo David Conner e pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Os locais por onde vai passar este casamento real

A capela de St. George, em Windsor, tem sido o local de vários casamentos reais. Porém, alguns membros da família do príncipe Harry optaram por casar em Londres. O príncipe Carlos e a princesa Diana - pais de Harry - casaram-se em 1981, na catedral de St. Paul, e, o príncipe William - irmão mais velho de Harry - casou-se com Kate Middleton, em 2011, na Abadia de Westminster.

Desde o anúncio do noivado, em novembro, o casal tem aparecido muitas vezes em público. Passaram o último natal de um modo tradicional, com os membros da família real, incluindo a Rainha Isabel e o príncipe Filipe.

Meghan Markle já admitiu que nos próximos meses irá estar muito ocupada com as preparações do grande dia, mas, após o casamento pretende dar voz às mulheres do Reino Unido.