Cem milhões de libras, uns 117 milhões de euros, é o valor do contrato entre o Reino Unido e a Turquia para a fabricação e fornecimento de aviões-caça.

Em Ancara, com o presidente Erdogan, a primeira-ministra Theresa May garantiu ter solicitado ao líder turco que respeitasse os direitos humanos. Sobretudo, após a purga desencadeada na sequência do golpe de estado fracassado, ocorrido no verão. Nada, contudo, na ótica dos britânicos que possa ser misturado com os negócios.

Creio que são capitulos separados. A Turquia é um importante parceiro da NATO, portanto a nossa cooperação em segurança e defesa está de acordo com isso", salientou uma porta-voz da primeira-ministra britânica, citada pelo jornal The Guardian.

Acordo comercial na forja

Com o presidente Erdogan, Theresa May falou de negócios militares: caças para a força aérea e drones. Depois, com o primeiro-ministro Binali Yildirim terá começado a desenhar um futuro acordo comercial com a Turquia, Para pôr em marcha após a saída do Reino Unido da União Europeia.

De acordo com a agência noticiosa Reuters, o futuro acordo foi comunicado à imprensa pelo primeiro-ministro turco e é visto como uma segunda diligência de Theresa May para cimentar relações comerciais a pensar no pós-Brexit, após a sua visita na véspera aos Estados Unidos.

Os possíveis futuros acordos não tiveram qualquer comentário por parte de Theresa May ou do seu gabinete. Tal como pouco disse quando questionada sobre o decreto de Donald Trump que barra a entrada nos Estados Unidos a imigrantes e refugiados de sete países islâmicos.

Sobre esse assunto, apenas frisou que os Estados Unidos são responsáveis pelas suas políticas.