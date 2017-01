Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas depois de uma explosão num bloco de apartamentos nos subúrbios de Londres, esta segunda-feira. A explosão ocorreu na zona de Hornchurch.

No local estiveram cerca de 70 bombeiros, acompanhados por dez viaturas e também a polícia e ambulâncias. Cerca de 41 apartamentos tiveram de ser evacuados por motivos de segurança.

As autoridades não confirmaram oficialmente quais foram as causas da explosão, que ocorreu por volta das 17:00.

No entanto, um jornal local avança, citando um morador que não quis ser identificado, que haveria uma "fábrica" de canábis no rés-do-chão do prédio. Uma das botijas de gás dessa fábrica ilegal ter-se-à incendiado.

A explosão provocou grandes danos no bloco de apartamentos e na área em redor. Várias estradas tiveram de ser fechadas.