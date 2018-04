Os líderes dos 53 países da Commonwealth - onde se inclui Moçambique - reunidos em cimeira, perto de Londres, aprovaram o desejo da rainha Isabel II de que seja o seu filho a suceder-lhe na presidência da organização.

As televisões britânicas Sky News e BBC adiantam que a decisão já foi tomada, indo de encontro à vontade da rainha, que expressamente pedira a eleição do filho, na quinta-feira.

A rainha assegurou então que era o seu "sincero desejo" que o príncipe Carlos lhe sucedesse no cargo "um dia".

É meu sincero desejo que a Comunidade continue a fornecer estabilidade e continuidade para as futuras gerações, e decidirá que um dia o Príncipe de Gales deve continuar o importante trabalho iniciado por meu pai", em 1949, afirmou a rainha na abertura da cimeira na quinta-feira.

Alguns dos integrantes da organização, segundo a imprensa britânica, defendiam que o cargo de liderar a Commonwealth, organização de países do antigo império britânico, fosse rotativo.

Ainda assim, segundo a BBC, a decisão sobre quem sucederá à rainha na chefia da Commonwealth teve de ser unânime.

Esta sexta-feira, numa reunião à porta fechada no palácio de Windsor, os líderes dos 53 países terão já decidido que será Carlos a suceder à mãe, um desejo da rainha que teve o apoio imediato da primeira-ministra britânica, Theresa May, e do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, entre outros.