Felipe VI celebra, nesta terça-feira, 50 anos. Aquele que é o 21º rei de Espanha ocupa o trono desde 14 de junho de 2014, momento em que o pai, Juan Carlos, abdicou do cargo. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón Grecia nasceu a 30 de janeiro de 1968, em Madrid, filho de Sofia e Juan, completando agora meio século de vida. Casou com Letizia Ortiz, jornalista espanhola, a 22 de maio de 2004, com quem tem duas filhas: Leonor, 12 anos, e Sofia, 10 anos.