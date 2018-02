A princesa das Astúrias recebeu, no 50º aniversário do seu pai, a imposição do Tosão de Ouro. Contudo, a cerimónia realizada nesta terça-feira não agradou a todos. O secretário-geral da Podemos considera de mau gosto oferecer um velo de ouro de 50 mil euros a uma menina de 12 anos.

Filipe VI atribuiu a mais alta condecoração do reino à sua filha mais velha, Leonor.

No entanto, a passagem do colar deu origem a algumas críticas, entre as quais as do secretário-geral do Podemos.

Não é adequado e considero de mau gosto, sabendo que milhões de cidadãos estão em situação de pobreza”, afirmou Pablo Iglesias, em declarações ao El País.

O valor económico do colar é difícil de estimar. Muitos dizem que está avaliado em 50 mil euros, mas sem certezas.

O tosão não é um presente, mas é, sim, uma distinção concedida pelo Rei à princesa Leonor. O colar da mais recente condecorada pertenceu a Dom Juan de Borbón, ou seja, ao seu bisavô.

Aos 12 anos, a herdeira do trono de Espanha recebeu do seu pai a insígnia do Tosão de Ouro, considerada uma das maiores distinções da Coroa Espanhola. Esta simboliza a tradição e a continuidade da figura da futura rainha.

Durante a cerimónia de condecoração, o Rei de Espanha deixou ainda um apelo à filha para que respeite sempre a Constituição espanhola, que lhe deve servir de guia em todas as decisões. Também alertou para exigências que lhe são impostas como a princesa herdeira.