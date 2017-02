Paris e a região envolvente perderam 1,5 milhões de turistas em 2016 após os atentados no final de 2015, anunciou a comissão regional do turismo, destacando a quebra, em particular, dos visitantes chineses e japoneses.

Com quase 31 milhões de entradas nos hotéis em 2016, as idas à região parisiense caíram 4,7% em comparação a 2015, devido à descida dos visitantes internacionais (menos 8,8%). De acordo com dados anuais da comissão, a diminuição resultou numa perda estimada em 1,3 milhões de euros.

O número de turistas franceses manteve-se estável (com uma ligeira descida de 0,8% para 16,7 milhões). Se analisadas as noites passadas em hotéis, e não apenas as entradas nos hotéis (contadas uma só vez independentemente da duração da estadia), a descida chega aos 7,2% e aos 10,8% se centrada apenas nos estrangeiros.

As visitas da China recuaram 21,5%, com uma perda de 268 mil visitantes, seguida do Japão (-41,2% ou menos 225 mil turistas), de Itália (-26,1% ou menos 215 mil turistas) e da Rússia (-27,6% ou menos 65 mil turistas).

A comissão regional do turismo estima que o impacto foi menor no mercado norte-americanos, o principal visitante de França, com uma perda de 100 mil visitantes em 2016, e um recuo de 4,9%. Os ataques de 13 de novembro de 2015 causaram um total de 130 mortos em Paris.