Há uma história de amor que está a emocionar os cibernautas. Ela é iraquiana e tentou entrar na Europa pela rota dos Balcãs. Ele é um dos guardas que fazia vigia na fronteira com a Macedónia. O destino apresentou-os e o amor uni-os.

Noora Arkavazi, de 20 anos, chegou à Europa com os pais e dois irmãos mais novos. Os quatro saíram de Diyala, uma das 18 províncias do Iraque localizada na região centro leste do país, para fugir aos combates entre o Estado Islâmico e a coligação iraquiana.

Viajámos para fugir como qualquer outro migrante”, disse a jovem à CNN.

Quando chegaram à fronteira da Macedónia encontraram Bobi Dodevski, o único agente da polícia presente naquele dia que falava inglês.

O casal contou à CNN que “foi amor à primeira vista” e, em julho, casaram e vivem em Kumanovo, na Macedónia.

Noora fala vários idiomas e tem colaborado com a Cruz Vermelha no país.

As pessoas, o país, a cidade, nunca me fizeram sentir como uma refugiada. Na Macedónia, há uma mistura de tradições e religiões. Tenho muitos amigos que são muçulmanos e também celebram o ramadão”, explicou a iraquiana reconhecendo que o facto de ter sido criada entre cristãos também a ajudou a ter uma mente mais aberta para a diversidade cultural.

Bobi, que também é dançarino e por isso fala inglês fluentemente, continua a patrulhar a fronteira para tentar ajudar mais migrantes.

Apesar do casamento, a família de Noora continuou a sua jornada com destino à Alemanha, onde tencionam pedir asilo político.