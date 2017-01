Dezenas de homens, mulheres e também crianças estão a enfrentar o rigoroso inverno dos Balcãs, onde as temperaturas têm atingido -4ºC, enquanto esperam por uma oportunidade para prosseguirem viagem. Vêm de países asiáticos, do Paquistão e do Afeganistão, mas enquanto a Europa não se abre, os migrantes têm contrariado o frio com fogueiras improvisadas e alguns cobertores