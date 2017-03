Cerca de 400 migrantes foram resgatados do mar Mediterrâneo, pela equipa de salvamento espanhola "Proactiva Open Arms". Os refugiados foram encontrados à deriva, na costa da Líbia, a bordo de um barco de madeira, sem energia e com uma lotação esgotada. De acordo com um fotógrafo da Reuters, "os migrantes beijaram, abraçaram e cantaram para a equipa de salvamento", depois de terem sido levados para uma zona segura