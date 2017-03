Um navio de cruzeiro britânico destruiu um recife de coral na Indonésia, conhecido como um dos ecossistemas marinhos com maior biodiversidade. Os residentes em Raja Ampat, que dependem das atividades turísticas, estão revoltados e alertaram que poderá levar muito tempo até os estragos serem reparados.

Nos útlimos anos, a beleza e a diversidade dos recifes de coral de Raja Ampat, numa zona remota do leste do arquipélago indonésio junto à Papua ocidental, tem atraído milhares de turistas e entusiastas do mergulho desportivo.

Mas no início do mês, um acidente trouxe uma notícia devastadora à região. A 4 de março, o navio Caledonian Sky, de 4.290 toneladas, colidiu com recifes na costa da ilha de Kri, uma das centenas de ilhas de Raja Ampat. O navio tinha deixado em terra turistas para participarem numa expedição para observação de aves.

Cerca de 1600 metros quadrados de recife foram destruídos, segundo uma primeira avaliação dos especialistas no terreno. O chefe da equipa de investigação da Universidade de Papua, Ricardo Tapilatu, estima que a empresa tenha que pagar uma compensação entre os 1,28 e os 1,92 milhões de dólares.

A companhia que operou a viagem, a Noble Caledonia, já lamentou o incidente, que considerou “infeliz”, acrescentando que estão “firmemente comprometidos com a proteção do ambiente”. A empresa sublinhou ainda que está a apoiar a investigação.

Mas na região, nada consegue atenuar o sentimento de tristeza que se vive desde o dia do acidente. À BBC, os residentes mostram-se preocupados com o impacto que os estragos terão nas atividades turísticas e, por conseguinte, nas suas vidas, tão dependentes deste setor.

"Eu nasci aqui e fiquei em lágrimas quando vi os estragos. Os danos são enormes. Poderá levar 100 anos até que sejam reparados", afirmou Ruben Sauyai.

O Governo indonésio, através de um responsável do ministério dos Negócios Estrangeiros Arif Havas Oegroseno, já anunciou que vai ter uma posição forte na resposta à destruição dos recifes e que foi criado um grupo de trabalho para acompanhara parte civil e a parte criminal da situação.