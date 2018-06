Na cidade italiana de Maso Corto, há uma tradição que sobrevive ao tempo: todos os anos, os pastores levam as suas ovelhas até à Áustria, pelas montanhas dos Alpes que separam os dois países. Durante cerca de 16 quilómetros, os pastores guiam o rebanho por caminhos sinuosos, mais antigos que as fronteiras agora existentes, chegando a atingir os 800 metros de altitude. Demoram cerca de dez horas até chegar ao vale austríaco de Oetztal. É ali que as ovelhas acabam por passar o verão. Esta galeria de imagens da Reuters ilustra como foi a viagem deste ano. A jornada envolveu 1.500 ovelhas e decorreu sem incidentes