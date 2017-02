O ministro da Defesa brasileiro, Raul Jungmann, considerou esta sexta-feira que Portugal pode ser “uma plataforma" para aproximar o país à Europa e à NATO, acrescentando que o Brasil "também representa uma grande oportunidade", nomeadamente no mercado Atlântico do Sul.

"Portugal representa uma plataforma para que nós possamos nos aproximar da Europa e para que possamos desenvolver uma relação mais profícua com a NATO e a reciproca é verdadeira. O Brasil também representa uma grande oportunidade para Portugal, não só em torno do seu mercado, mas em torno do mercado da América do Sul e outros mercados que objetivamente podemos conquistar juntos", disse Raul Jungmann.

O governante brasileiro, que discursava na sessão de abertura do I Diálogo da Indústria de Defesa de Portugal e do Brasil que decorre esta quinta-feira no Porto e que também teve como oradores os ministros portugueses da Economia e da Defesa, considerou que o momento atual é "muito importante" porque, disse, "o Brasil ganhou um rumo" depois de ter vivido uma "crise institucional superada pelos marcos absolutamente legais" e que está a começar a superar a crise económica.

De acordo com Raul Jungmann, os últimos dados mostram que o Brasil terá a "menor taxa de inflação dos últimos 30 anos", o que pode significar uma redução de juros e melhoria fiscal.

"As boas práticas económicas, fiscais e monetárias voltaram ao Brasil. Isso principia sinais, ainda ténues é verdade, mas consistentes de que o Brasil retoma o trilho do desenvolvimento", vincou.

Já sobre Portugal, o ministro apontou que o país "vive um bom momento político e económico", pelo que acredita que a ‘janela’ de relacionamento se poderá aprofundar e alargar, indo ao encontro da convicção manifestada antes pelo ministro da Economia português, Caldeira Cabral, de que este encontro "poderá no futuro ser visto como histórico".

"Há possibilidades que se abrem, não só para as duas economias, mas especificamente para a nossa base industrial de defesa", referiu o governante brasileiro, acreditando que para essa ‘janela’ de relacionamento também pode contribuir o momento que se vive na Europa e nos EUA.

Raul Jungmann vincou que "a manutenção do espaço Sul Atlântico como zona de paz e cooperação é uma prioridade" partilhada por Portugal e Brasil "especialmente por causa da comunidade lusófona" e "em prol da segurança marítima na região com atenção especial para o Golfo da Guiné".

"É fundamental que os nossos países estejam cada vez mais unidos pela cooperação em matéria de defesa e especificamente no desenvolvimento das nossas bases industriais e tecnológicas de defesa", disse o ministro do Brasil, dando como exemplo do potencial da cooperação portuguesa e brasileira na engenharia aeronáutica.

Raul Jungmann lembrou que a construtora aeronáutica brasileira Embraer montou duas filiais em Évora e falou do cargueiro KC-390, apelidando-o de "produto luso-brasileiro formidável".

"Se outrora a travessia do Atlântico Sul demorava meses, hoje com aeronaves como essa a mesma distância pode ser percorrida em horas. Precisamos de continuar a olhar para essas distâncias para as diminuir e temos de aprofundar oportunidades na área da defesa para além da aeronáutica", disse.

Para o governante brasileiro, são áreas possíveis de cooperação a indústria naval, bem como o setor tecnológico de sistema de informação e comunicação militares.