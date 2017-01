A Rainha Silvia da Suécia fez declarações polémicas sobre o Palácio de Drottningholm, onde vive. As palavras da Rainha foram difundida num documentário sobre o palácio real sueco, divulgado esta uinta-feira pelo canal público SVT.

Palácio de Drottningholm

Existem pequenos amigos nesta casa...fantasmas. É realmente excitante, mas não temos medo. Por vezes sentimos que não estamos completamente sozinho. Eles são amigáveis" cita a BBC.

Com 73 anos, a Rainha Silva é a monarca com o reinado mais longo da Suécia e está casada há 40 anos com o Rei Carl XVI Gustaf.

Mas não foi só a rainha a falar da presença de fantasmas no Palácio Real. Também a Princesa Cristina, irmã do Rei Carl XVI Gustaf, teve algo a dizer:

Há muita energia nesta casa, seria estranho se ela não ganhasse formas", foram as palavras da Princesa, citadas pela BBC.

Na internet foram várias as piadas acerca dos supostos fantasmas reais.

O Palácio de Drottningholm está aberto ao público todos os dias do ano, excepto a ala Sul, que está reservada à família real e aos seus amigos fantasmas" pode ler-se no site sueco "The Local"

O Palácio de Drottningholm,construído no século XVI, em Estocolmo, onde reside a família real sueca foi classificado pela UNESCO em 1991, como Património Mundial da Humanidade.