As rainhas Letizia e Sofia de Espanha protagonizaram, este domingo, um momento de tensão em público à saída da tradicional missa de Páscoa, na catedral de Palma de Maiorca. A discórdia entre nora e sogra foi filmada por alguns dos presentes no local, tornou-se viral e deu origem a variadas especulações.

Mas o momento fez também as delícias dos internautas, que rapidamente fizeram correr nas redes sociais vários memes e imagens humorísticas sobre a situação.

São feitas comparações à série "A Guerra dos Tronos" , ao filme "Capitão América: Guerra Civil" e até a Cristiano Ronaldo.

If you ever call me 'mother' again, I'll have you strangled in your sleep #LetiziaVsSofia pic.twitter.com/Dw1K03b86K — Tyrell Salva-G 🏵️💜 (@MrSalvaG) 4 de abril de 2018