Visto mundialmente como "um conservador pragmático", o antigo presidente Rafsanjani morreu este domingo em Teerão. Segundo a imprensa oficial, sofreu um ataque cardíaco e deu entrada numa unidade hospitalar, mas acabou por não resistir.

Morreu depois de uma vida de luta e esforços constantes para cumprir os objetivos do Islão e da revolução", é como se lhe refere a rede estatal de televisão Irinn.

Com a morte de Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, desaparece uma das mais marcantes figuras do Irão na década de 90 do século passado. Em 2005, voltou a candidatar-se à presidência do país, mas seria derrotado por Mahmoud Ahmadinejad.

Com Rafsanjani, descrito como "um pilar da revolução islâmica", o Irão conheceu alguma liberalização ecomómica, um reforço dos organismos elegíveis do país e um melhor relacionamento com o mundo ocidental, particularmente agreste após a revolução de 1979 que depôs o Xá da Pérsia, Reza Palevi.

O antigo presidente esteve mesmo entre os que pediam a libertação de prisioneiros políticos e maiores liberdades políticas.

Do sistema à crítica

Até à sua morte e após ter deixado a presidência do país, Rafsanjani liderava o conselho responsável pela mediação entre o parlamento e o Conselho de Guardiões, cujos 12 elementos o impediram de se recandidatar em 2013.

Depois da derrota em 2005, tornou-se um forte crítico do então presidente radical Mahmoud Ahmadinejad. Há dois anos, foi um dos homens que esteve por detrás da ascensão do atual presidente Hassan Rouhani.

Analistas ouvidos pela comunicação internacional admitem que o desparecimento físico de Rafsanjani é um revés para os setores moderados e reformistas do Irão.