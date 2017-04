Akbarjon Djalilov, nascido em 1995, foi identificado como sendo o bombista suicida responsável pelo atentado que provocou a morte a 14 pessoas no metropolitano de S. Petersburgo. O suspeito foi inicialmente identificado como sendo um cidadão do Quirguistão, mas a agência de notícias Interfax adianta agora que o alegado terrorista tinha passaporte russo há seis anos.



A informação inicial partiu dos serviços de segurança de Bishkek, capital da antiga república soviética. No entanto, novas informações dão conta que o suspeito de 22 anos, nasceu naquele país, mas tem passaporte russo desde 2011.

Segundo os primeiros dados preliminares, a cidadania foi concedida no consulado de Osh, a pedido do pai que tinha trabalhado e vivido na Rússia.

Uma explosão no metro de São Petersburgo, esta segunda-feira, fez 14 mortos, precisou a ministra da Saúde russa, Veronika Skvortsova, já esta terça-feira, num briefing transmitido pela televisão, segundo avança a AFP. A ministra adiantou também que 11 vítimas mortais morreram no local, uma na ambulância e duas no hospital.

O ataque terrorista fez ainda 49 feridos, que permanecem internados. Treze pessoas tiveram já alta e todos os feridos, incluindo os graves, estão em condição estável.

O comité de investigação russo confirmou que a explosão desta segunda-feira está a ser investigada como um "ato terrorista", mas não estão excluídas outras possibilidades.

O engenho explosivo estaria numa mala que foi deixada na carruagem. Entretanto, uma segunda bomba foi encontrada e detonada pelas autoridades na estação de Ploshchad Vosstaniya, numa altura em que o metro já se encontrava encerrado.

Estações de metro e terminal encerrados

Esta terça-feira, o maior terminal do metro de S. Petersburgo está encerrado para inspeção, adiantaram os serviços de imprensa do metro, sem precisar mais pormenores, escreve a agência de notícias Interfax. No "Hub Interchange" Hay- Salvador - Garden, os comboios estão a circular sem parar.

Também já esta manhã, a estação de metro Sennaya foi de novo encerrada, assim como a estação Dostoevskaya. Segundo adianta a Interfax, foi efetuado um telefonema anónimo com a ameaça de um novo explosivo na estação Sennaya, já em Dostoevskaya não foram avançadas razões para o encerramento.

#сенная что снова у метро? 04.04.2017 Uma publicação compartilhada por Arina (@arisha_life) em Abr 4, 2017 às 1:28 PDT

Segundo o repórter da agência que está na estação acidentada, a entrada está fechada e no local estão várias equipas policiais, bombeiros e equipas médicas. O serviço de emergência confirmou o telefonema anónimo e adiantou que a estação foi encerrada para que as autoridades pudessem procurar um possível engenho. As autoridades estão a verificar a ameaça com equipas cinotécnicas. O metro adiantou que as carruagens estão a passar pela estação sem parar.

A agência Interfax adianta também que a Faculdade de Direito da Universidade de S. Petersburgo foi evacuada já esta terça-feira. A informação foi confirmada por uma fonte da instituição, no entanto, não foi ainda possível confirmar o motivo que levou à implementação da medida de segurança.

>Юридический факультет СПбГУ эвакуирован из-за подозрительного предмета (https://t.co/RHXVQtr068)

Теперь от каждого пакета будем бегать? pic.twitter.com/TOt3dcEayg — DanShem (@ShemetDA) 4 de abril de 2017

Lista de vítimas divulgada

Os serviços de emergência russos divulgaram na sua página oficial a lista de pessoas afetadas pela explosão e que estão ainda internadas nos hospitais. As autoridades adiantam ainda que existe uma linha de emergência para informações e apoio psicológico.

Três das vítimas mortais da explosão desta segunda-feira são estrangeiros. Segundo o prefeito de S. Petersburgo, Georgy Poltavchenko, citado pela Interfax, são cidadãos da Bielorrússia, Tadjiquistão e Uzbequistão.

A associação dos operados turísticos adiantou que nenhum turista ficou ferido na explosão.