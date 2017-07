Na Tailândia, existem as maiores quintas de crocodilos do mundo, com 2,1 milhões destes animais. Na verdade, são já uma das maiores atrações turísticas do país. Os turistas podem visitá-las e acompanhar o nascimento de crocodilos ou observá-los a apanhar sol e a nadar nas piscinas. Algumas das quintas estão equipadas com matadouros e equipamentos para recolher a pele dos crocodilos. O objetivo é produzir produtos de luxo, como carteiras e usar a carne para a indústria alimentar