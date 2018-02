Um investigador norte-americano, um dos mais importantes no combate ao comércio ilegal de marfim e de cornos de rinoceronte e a expor os traficantes, foi esfaqueado até à morte na sua própria casa, em Nairobi, Quénia.

Esmond Bradley Martin, 75 anos, tinha acabado de chegar de viagem e preparava-se para revelar as novas descobertas. No domingo, foi encontrado morto, depois de fatalmente atingido no pescoço.

Segundo a diretora da Wildlife Direct, uma organização dedicada à proteção dos elefantes, Paula Kahumbu, o investigador preparava-se para publicar um relatório revelador, onde explicava como era o trajeto do comércio de marfim da China para os países vizinhos. A última viagem de Esmond Bradley Martin tinha sido a Myanmar.

Paula Kahumbu lembrou, ainda, o perigoso trabalho de Esmond, nomeadamente em expor o mercado negro de marfim nos Estados Unidos, Congo, Nigéria, Angola, China, Hong Kong, Vietname e Laos

2/3 Esmond was at the forefront of exposing the scale of ivory markets in USA, Congo, Nigeria, Angola, China, Hong Kong, Vietnam, Laos and recently Myanmar. He always collaborated with Save the Elephants and worked with many of us generously sharing his findings & views. — Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) 5 de fevereiro de 2018

3/3 Esmond was a global authority on ivory and rhino horn trafficking. We send our deepest condolences to his wife. RIP Esmond, pachyderms have lost a great champiom — Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) 5 de fevereiro de 2018

O alto comissário britânico no Quénia, Nic Hailey, escreveu no Twitter que se sente "chocado" e "muito triste" com a morte do investigador, que "fez uma grande diferença no mundo".

Shocked and very sad to hear of the death of Esmond Bradley Martin. A passionate and committed man who made a big difference to our planet. May he rest in peace. — Nic Hailey (@HCNicHailey) 5 de fevereiro de 2018

Em 1993, graças à sua investigação, o comércio de cornos de rinocerontes foi proibido na China, país que mais recentemente baniu também a venda de marfim, fruto do trabalho de Esmond.