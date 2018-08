Um turista chinês morreu depois de ter sido mordido no pescoço por um hipopótamo que estava a tentar fotografar durante um safari no Lago Naivasha, perto da capital Nairobi, no Quénia.

De acordo com o jornal local The Star, Chang Ming Chuang, de 66 anos, foi atacado, no domingo, muito perto de um hotel nas margens do lago.

Uma testemunha do incidente contou ao jornal que o hipopótamo atacou o turista porque este se aproximou demasiado para lhe tirar fotografias.

O Serviço de Vida Selvagem do Quénia (KWS) confirmou a morte do turista e ferimentos graves num outro, e ainda que estão a tentar localizar o animal.

.@kwskenya is sad to announce the death of a #Chinese tourist who was attacked by a #hippo while taking pictures on the shores of Lake Naivasha yesterday evening. His colleague survived with minor bruises and was treated at #Naivasha District Hospital. We are tracking the hippo

— KWS (@kwskenya) August 12, 2018