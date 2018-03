Dez pessoas morreram e duas ficaram feridas devido à queda de um avião bimotor numa zona residencial a cerca de 35 quilómetros do centro da capital, Manila.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência Efe, as vítimas mortais são cinco passageiros do avião Piper PA-23 Apache e ainda cinco cidadãos filipinos, membros da mesma família, que se encontravam a tomar uma refeição em casa no momento do acidente.

Os dois feridos são uma mulher e o neto, vizinhos das vítimas mortais, que foram transportados para o hospital para receberem tratamento para queimaduras ligeiras.

NEWS Lite Air Express Piper PA-23 Apache (RP-C299) crashed shortly after takeoff from Plaridel Airport, Philippines. Killing all 6 & 1 on ground. (17-MAR-2018). @RonLopezPH pic.twitter.com/vheGjmagXz — Air Disasters (@AirCrashMayday) 17 de março de 2018

O aparelho embateu numa árvore depois de descolar do aeroporto de Plaridel e depois num poste eléctrico antes de se despenhar sobre uma casa, refere o superintendente Julio Lizardo, da polícia de Plaridel.

A Autoridade de Aviação Civil das Filipinas abriu uma investigação ao acidente do aparelho da companhia aérea Lite Air Express, que recebeu ordem para manter temporariamente todos os aviões em terra.