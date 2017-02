Hora prevista de chegada: 21:37, em Doha, quando forem 18:37 em Lisboa. A correr tudo como previsto, o Boeing 777 da Qatar Airlines volta a bater o recorde de voo comercial mais longo, sem escalas, no seu regresso de Auckland, na Nova Zelândia.

Segunda-feira, o avião inaugurou a nova rota entre o emirato e a Nova Zelândia. Foram 16 horas e 23 minutos de voo, que atarvessou dez fusos horários, percorrendo um total de 14,535 quilómetros.

Esta terça-feira, no regresso, devido aos ventos contrários, o Boeing da Qatar Airlines irá demorar mais algum tempo. Ainda assim, menos do que as previstas 17 horas e 30 minutos. A duração é agora de 16 horas e 59 minutos, na contagem do site flightaware.com.

O voo descolou de Auckland na Nova Zelândia, às 14:55 locais, quando eram 3.55 da madrugada em Lisboa. O momento da descolagem foi registado e partilhado na conta de Youtube da Aviation NLNZ.