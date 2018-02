Evento fica marcado pela presença da irmã mais nova do líder norte-coreano, Kim Yo Jong. No abertura de dos Jogos Olímpicos de Inverno, a jovem cumprimentou o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, naquele que é um dos momentos inéditos na história dos dois países. A cerimónia contou ainda com a presença de António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas