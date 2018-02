No dia em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas vota o projeto de resolução sobre um cessar-fogo na Síria, várias organizações humanitárias protestaram à porta da sede da ONU, em Nova Iorque.

Inspirados nos cartazes do filme “Três Cartazes à Beira da Estrada”, de Martin McDonagh, nomeado para os Óscares, à volta do edifício circularam três carrinhas, com cartazes onde se lê:

We've joined hands with other NGOs, asking @UN Security Council to end violence in #EasternGhouta and let aid in > https://t.co/VDwt0juVZV

RT and join our call to #SaveGhouta pic.twitter.com/N1tz6o4y4X

— Save the Children (@save_children) 22 de fevereiro de 2018