Segunda-feira, 31 de janeiro. Decorria o terceiro dia de protestos, no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. Meryem Yildirim, sete anos, e Adin Bendat-Appell, nove, protestavam, com os pais, contra a nova legislação de Donald Trump que restringe a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Detalhe: Meryem é uma menina muçulmana e Adin um rapazinho judeu. Unidos. Iguais.

O fotógrafo Nuccio DiNuzzo, do Chicago Tribune, deparou-se com os dois e captou a imagem que já se tornou viral. A firmeza do olhar de Meryem e a esperança no sorriso de Adin. Ambos representam a essência dos protestos contra a medida do novo presidente dos Estados Unidos.

À hora que a imagem foi capturada já não permitiu que fosse incluída na edição impressa, mas foi colocada na edição online e no Twitter. Aquele clique ganhava assim o mundo.

Acho que a imagem fala por si. Faz as pessoas sentirem-se bem. Afeta as pessoas emocionalmente”, descreve Nuccio DiNuzzo, citado pela revista Time.

Eles estavam a olhar um para o outro. Fiz um clique e já está. Sabia que tinha a imagem certa.”

Estas duas crianças não se conheciam. Adin e o pai, Rabbi Jordan, vivem em Illinois. Meryem e o pai, Fatih, vivem nos subúrbios de Chicago. Conheceram-se naquele instante, sem saberem que a ligação entre as duas famílias ficaria eternizada.