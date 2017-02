A administração Trump ainda não tem duas semana, à frente dos Estados Unidos da América (EUA), mas não pára de surpreender. Muitas vozes dizem que, "pela negativa".

"As facadas internacionais sucedem-se", concretamente ao nível de acordos comerciais, mesmo naqueles que ainda não estavam no terreno, como o Acordo Transpacífico. O presidente empossado não perdeu tempo e "rasgou-o".

Mas da sua equipa também vêm "farpas", por exemplo, lançadas à maior economia da União Europeia (UE).

Em declarações, desta terça-feira, ao Financial Times, Peter Navarro, chefe do novo Conselho Nacional de Comércio, disse que a Alemanha está a utilizar um euro, "grosseiramente subvalorizado", para "explorar" os EUA e seus parceiros da UE.

O principal consultor comercial Trump disse que o euro era como um "Deutsche Mark implícito", cuja baixa avaliação deu à Alemanha uma vantagem sobre seus principais parceiros comerciais.

Um ponto de vista que, na interpretação do mesmo jornal, sugere que a nova administração se está a concentrar na moeda como parte de sua abordagem rígida sobre os laços comerciais – protecionismo.

Mas Navarro foi ainda mais longe ao afirmar que a Alemanha é um dos principais obstáculos para um acordo de comércio com a UE e deu como “mortas” as negociações com o bloco sobre um acordo EUA-UE, conhecido como o Tratado Transatlântico sobre o Comércio e o Investimento.

O desiquilíbrio estrutural nas trocas entre a Alemanha e o resto da Europa reforça a diversidade dentro da Europa — é um acordo multilateral disfarçado de bilateral”, acrescentou Navarro.

Como seria de esperar a resposta chegou quase de imediato da parte da chaceler alemã. Numa conferência de imprensa, em Estocolmo, com Stefan Lofven, primeiro-ministro da Suécia, Angela Merkel respondeu às acusações de Navarro, dizendo que a Alemanha não poderia influenciar o euro e acrescentando que o seu país sempre "apoiou um Banco Central Europeu independente".

O “ataque” à Alemanha não foi ao primeiro em matéria de plítica monetária.

Adiministração Trump "dispara" para todos os lados

Antes, no início desta terça-feira, numa reunião com os patrões das farmacêuticas, Trump acusou o Japão e a China de usarem, no passado, a política monetária para perseguirem "desvalorização" e para ganharem uma vantagem comercial sobre os EUA – se desvalorizo a moeda consigo vender mais barato lá fora.

Jogam no mercado monetário, jogam no mercado da desvalorização, enquanto nós nos sentamos aqui como um bando de tontos", disse Trump.

O novo presidente acrescentou que prefere acordos comerciais bilaterais ao invés dos amplos acordos multilaterais seguidos por Barack Obama, seu antecessor.

O grande superávit comercial da Alemanha com os EUA e grande parte da zona do euro, tem sido um ponto de frição entre Bruxelas e Washington. Os críticos argumentaram que Berlim beneficiou, desproporcionalmente, da fraqueza da restante zona do euro, e que manteve o euro mais baixo que outras moedas regionais, como o franco suíço, tornando as exportações alemãs mais baratas em mercados como a China e os EUA.

Apesar das diferenças, a maior parte do debate sobre a política económica alemã, durante o governo Obama, foi camuflada pela linguagem diplomática.

O Financial Times refere ainda que, os comentários de Navarro trazem à tona uma crescente disposição do governo Trump para antagonizar os líderes da UE e particularmente a chanceler alemã.

Além de apoiar publicamente o governo britânico nas suas negociações com a UE sobre os termos da sua saída, Trump chamou a UE de veículo para a Alemanha e a NATO uma aliança obsoleta.

A intervenção de Navarro surge depois da visita de Theresa May, primeira-ministra britânica, a Washington, na semana passada, durante a qual ela e Trump discutiram formas de iniciar negociações para um acordo de comércio entre os EUA e o Reino Unido. Navarro disse que o voto de Brexit marcou a morte de um acordo EUA-UE, já que a Grã-Bretanha tinha sido um dos principais defensores do pacto.

Embora as críticas à política económica alemã tenham sido um elemento transversal às reuniões dos países mais ricos do mundo (G20) desde o auge da crise, na zona do euro a visão de qe Berlim é, intencionalmente, defensora de um euro fraco para seu próprio benefício não é, amplamente, compartilhada.

O euro tem enfraquecido em relação ao dólar nos últimos dois anos, à medida que os caminhos dos bancos centrais das duas zonas monetárias se dividiram. O programa de compra em massa de títulos do Banco Central Europeu enfraqueceu a moeda única, ao passo que o aumento das taxas pelo Fed dos EUA fortaleceu o dólar.

E Berlim tem sido um dos principais críticos da estratégia do BCE. O Bundesbank pediu o fim da compra de títulos, enquanto os legisladores têm pressionado por taxas mais altas - ambas medidas que fortaleceriam o euro.

Voltar a produzir dentro de portas e taxar mais importações

Navarro afirmou ainda que uma das prioridades comerciais da administração Trump é desenvolver e repatriar as cadeias de fornecimentos internacionais, das quais dependem muitas multinacionais norte-americanas – um dos pilares da economia global atual.

A longo prazo não faz algum bem à economia norte-americana manter apenas grandes fábricas onde, agora, montamos produtos" americanos "que são compostos, principalmente, por componentes estrangeiros", disse.

Precisamos fabricar esses componentes numa cadeia de oferta interna, robusta, que estimule o crescimento do emprego e dos salários", acrescentou.

Navarro, conselheiro durante a campanha Trump, quase endossou um plano de impostos à importações, defendido pelos líderes republicanos na Câmara de Representantes mas rejeitado pela comunidade empresarial nos EUA. A proposta eliminaria a capacidade das empresas para deduzirem os custos das importações das suas receitas tributáveis, ao mesmo tempo que isentaria as receitas de exportação. Agora a Casa Branca voltou a chamar a atenção para o tema quando apontou este imposto como um caminho para pagar o muro que vai ser construído na fronteira com o México.

Exportadores como a General Electric têm saudado a mudança para um sistema "ajustável na fronteira" como forma de colocar estas empresas em pé de igualdade com os concorrentes internacionais que podem recuperar o IVA sobre as suas exportações. Retahistas como a Walmart e outros negócios dependentes de importações dizem, no entanto, que o que equivaleria a 20% de imposto sobre as importações aumentaria os preços no consumidor e prejudicaria seus negócios.

Navarro rejeitou o argumento de que os consumidores norte-americanos acabariam a pagar o custo de tal mudança tributária. Isso foi "um velho e cansado argumento que a ala globalista do lobby de offshoring usou, durante anos, para colocar os americanos fora do trabalho e deprimir os salários, enviando nossos empregos para o mar".