O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas vai apoiar, durante três meses, 50 mil pessoas afetadas pelo ciclone "Dineo", que assolou este mês a província de Inhambane, no sul de Moçambique, anunciou esta terça-feira o governo provincial.

Em declarações à comunicação social em Inhambane, o secretário-permanente da província, Ricardo Nhacuongue, afirmou que o PAM vai prestar apoio alimentar e distribuir cobertores e tendas escolares, de março a maio.

"Precisamos de 746 tendas escolares e, neste momento, temos apenas 17, vamos priorizar as escolas primárias, devido à urgência com que as crianças devem voltar a ter aulas", afirmou Nhacuongue.