Os príncipes William e Harry mandaram erguer uma estátua para homenagear a mãe, a princesa Diana, nos jardins do palácio de Kensington, confirmou a Casa Real através de comunicado.

“Passaram 20 anos desde a morte da nossa mãe e é hora de reconhecer o seu impacto positivo no Reino Unido e à volta do mundo com uma estátua. A nossa mãe tocou em tantas vidas. Esperamos que a estátua ajude todos aqueles que visitam o palácio de Kensington numa reflexão na sua vida e no seu legado", lê-se na nota partilhada nas redes sociais.

Ainda não foram divulgados pormenores sobre quem será o autor da estátua e quando será inaugurada, esperando-se que seja inaugurada antes do final do ano.

A princesa Diana morreu, aos 36 anos, num trágico acidente de viação em Paris, a 31 de agosto de 1997. Ao longo dos últimos 20 anos várias têm sido as homenagens prestadas pelos filhos, como o concerto organizado em 2007 para assinalar o 10º aniversário da sua morte e o seu 46º aniversário.