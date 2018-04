O terceiro filho do príncipe William e Kate Middleton nasceu esta segunda-feira, mas o nome só deverá ser conhecido nos próximos dias. Até lá, as casas de aposta continuam a lucrar com os palpites dos fãs da família real.

As apostas são lideradas pelo nome Arthur, nome do meio do pai e do avô, seguidas de Albert, nome do marido da rainha Victoria, o rei Eduardo.

Depois de se saber que o terceiro filho dos duques de Cambridge é um rapaz, o nome James disparou nas apostas e é o terceiro mais votado.

Na lista, consta ainda os nomes Frederick e Philip, que a ser escolhido será um tributo ao bisavô do bebé, o príncipe Philip, de 96 anos.

Além dos nomes mais tradicionais, surgem ainda Thomas e Henry, o nome de batismo do príncipe Harry.