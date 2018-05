O príncipe Carlos é que vai levar Meghan Markle ao altar. A informação foi divulgada pelo Palácio de Kensington esta sexta-feira e surge depois de se saber que o pai da atriz não vai estar presente no casamento real, no próximo sábado.

De acordo com a informação divulgada pelo palácio, Meghan pediu ao príncipe Carlos, pai do príncipe Harry, que a levasse ao altar e este aceitou com gosto.

Na quinta-feira, a atriz confirmou que o pai, Thomas Markle, não vai estar no casamento, por motivos de saúde.

Thomas Markle, de 73 anos, submeteu-se a uma cirurgia depois de ter sofrido um ataque cardíaco.