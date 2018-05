A dois dias do príncipe Harry e Meghan Markle subirem ao altar, é tempo de limar as arestas para que nada falhe no grande dia. Esta quinta-feira, durante a tarde, foi ensaiado o cortejo real que terá lugar após a cerimónia na Capela de São Jorge, em Windsor. Militares e carruagens reais saíram à rua para gáudio das centenas de pessoas que aguardam pacientemente nas ruas da cidade a chegada do grande dia