Após o anúncio do noivado, o príncipe Harry e Meghan Markle deram a primeira entrevista juntos, esta segunda-feira à tarde, onde se mostraram muito cúmplices. O momento foi gravado no Palácio de Kensington, em Londres, e partilhado nas redes sociais da família real.

Conheceram-se em Londres, por intermédio de uma amiga em comum, que os tentou juntar. Harry não conhecia sequer a mulher que acabaria por pedir em casamento. Já Meghan sabia quem era o príncipe, apesar de não estar muito por dentro da história da família real britânica.

A única coisa que perguntei à nossa amiga foi se ele era simpático”, disse Meghan.

O pedido chegou cerca de ano e meio depois. Foi numa noite normal, como tantas outras, enquanto estavam a jantar, que Harry apanhou Meghan de surpresa. O príncipe ajoelhou-se e pediu em casamento a atriz norte-americana, que prontamente lhe deu o sim.

Antes de a relação se tornar pública, passaram-se alguns meses em que os noivos conseguiram ter alguma privacidade, longe dos olhares do mundo. Apesar de terem mantido uma relação à distância, o casal nunca esteve muito tempo separado, tentando sempre encontrar soluções para fazer desaparecer os milhares de quilómetros que os dividiam.

Sabíamos que ia ser assim. Foi uma escolha”, explicou Meghan.

Meghan Markle formou-se em comunicação, mas foi com o papel de Rachel Zane na série norte-americana Suits que ficou conhecida. No entanto, nem a vida no entretenimento a preparou para o mediatismo associado à família real. Nem Harry esperava a reação que provocaram ao terem tornado público que os dois namoravam. As críticas à atriz divorciada e três anos mais velha do que Harry foram duras, mas não abalaram a relação.

Decidimo-nos focar em nós enquanto casal”, contou Harry.

Os noivos já foram apresentados às famílias, que receberam bem a notícia, apoiaram a decisão e não podiam estar mais felizes por eles. Meghan sente-se privilegiada por ter tido a oportunidade de conhecer a Rainha através dos olhos de Harry e do seu amor por ela.

A família dele recebeu-me bem e fez-me sentir, não só parte da instituição, mas parte da família”, afirmou Meghan.

Para oficializar o noivado, Harry ofereceu a Meghan o anel que ele próprio idealizou e desenhou. Para além de ter a cor preferida da noiva, o príncipe incluiu pequenos diamantes da coleção da Princesa Diana, para ter a certeza de que a sua mãe iria continuar para sempre presente.