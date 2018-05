1. Vai Harry usar aliança?

Ainda não se sabe se o príncipe Harry vai seguir os passos do irmão e não usar aliança. Segundo a imprensa britânica, há a possibilidade de Harry optar por usar

2. Meghan vai usar tiara?

Tudo indica que Meghan Markle siga os passos de Kate Middleton e que o dia do casamento seja a primeira vez que use uma tiara. Caso o faça, o mais provável é que a Rainha Isabel II lhe empreste uma das jóias da sua coleção. Em 2011, quando Kate Middleton casou com o príncipe William, a rainha emprestou-lhe a tiara "Halo" da Cartier. A jóia tinha-lhe sido oferecida no seu 18.º aniversário.

Kate Middleton com a tiara "Halo"

3. Quem vai desenhar o vestido de noiva?

O nome do estilista escolhido por Meghan Markle tem sido alvo de muitas apostas, sendo que os especialistas garantem ter já uma certeza: a de que a futura mulher do príncipe Harry vai escolher um criador britânico para desenhar o que vai vestir no dia mais importante da sua vida. Os rumores dão conta de que a noiva escolheu o designer londrino Antonio Berardi, de 50 anos, que trabalhou como assistente de John Galliano. Meghan já usou uma criação do estilista antes, em maio de 2017, quando apoiou o noivo num evento de polo.

4. Que uniforme vai escolher Harry?

Para além do vestido da noiva, também a indumentária do noivo está a deixar o público curioso. O príncipe Harry serviu o exército durante 10 anos e por isso espera-se que escolha uma farda para o casamento e não um fato simples. De acordo com um historiador consultado pela Hello Magazine, é provável que o príncipe escolha a farda de Capitão dos regimentos de cavalaria do Exército britânico, parte da Household Cavalry Regiment", que já usou no casamento do irmão, em 2011.

Príncipe Harry no casamento do príncipe William

5. Quem vai levar Meghan ao altar?

Tudo indicava que seria o pai da noiva, Thomas Markle, a entregar a mão de Meghan a Harry. No entanto, esta segunda-feira tudo mudou. O pai da noiva, que deveria chegar ao Reino Unido esta semana, viu-se envolvido numa polémica e pode não comparecer no casamento da filha. É esperado que nos próximos dias o Palácio de Kensington emita um comunicado sobre a situação.

6. Irá Kate ao casamento?

A duquesa de Cambridge foi mãe pela terceira vez a 23 de abril, ou seja, há menos de um mês. A sua presença estava em risco, mas foi confirmada pelo Palácio de Kensington, em comunicado. A cunhada do príncipe Harry acompanhou, inclusive, a família de Meghan Markle durante esta semana.

7. George e Charlotte farão parte do casamento?

Depois de terem sido os meninos das alianças no casamento da tia Pippa Middleton, é esperado que os príncipes George e Charlotte tenham um papale de destaque no casamento do tio Harry. Com quatro e três anos, respetivamente, George e Charlotte devem entrar à frente da noiva, o príncipe como pajem e a princesa como menina das flores.

Duquesa de Cambridge com os príncipes George e Charlotte no casamento de Pippa Middleton

8. Quem é o fotógrafo escolhido?

Os noivos escolheram para fotógrafo oficial do casamento Alexi Lubomirski, o responsável pelas fotos de noivado. "Alexi é um renomeado fotógrafo e fotografou o príncipe Harry e a senhorita Markle, no ano passado, na Frogmore House, em Windsor, para os retratos oficiais de noivado", pode ler-se no comunicado do Palácio de Kensington. Perante as notícias, Alexi Lubomirski mostrou-se "honrado por fotografar uma ocasião histórica" e de fazer parte "do próximo capítulo desta maravilhosa história de amor".

Alexi is a well-known portrait photographer, and photographed Prince Harry and Ms. Markle last year at Frogmore House, Windsor, to mark the news of their engagement. pic.twitter.com/p42g8QRjmY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 13 de abril de 2018

9. Que música tocará no casamento?

Love Divine, All Loves Excelling é uma das composições musicais que tem feito parte de muitos casamentos reais e, caso decidam seguir a tradição, é certo que o príncipe Harry e Meghan Markle incluirão a mesma na cerimónia, tal como fizeram os duques de Cambridge em 2011 e o pai do noivo, o príncipe Carlos, em 2005, no seu casamento com a duquesa da Cornualha, na Capela de São Jorge.

10. Casamento vai ser transmitido?

Os noivos anunciaram que querem que o público faça parte do casamento e, por isso, é bastante provável que a cerimónia seja transmitida mundialmente. A TVI não vai ser exceção. Ao longo do dia acompanhe a nossa emissão especial no site e na televisão - com Judite Sousa, Manuel Luís Goucha e Raquel Matos Cruz, em direto de Londres - para não perder nenhum momento do casamento de Harry e Meghan.