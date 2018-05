Um conto de fadas dos tempos modernos. Harry e Meghan contam que se conheceram num encontro às cegas, se apaixonaram quase à primeira vista e que, após uma viagem a dois, o príncipe sabia que a atriz era a mulher com quem queria passar o resto dos seus dias. Quem cresceu a ler histórias de encantar, certamente terá ficado encantado com o amor entre o príncipe e então atriz. O ponto alto desta história de amor acontece este sábado com o casamento de Harry e Meghan na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Reunimos agora os dez pontos essenciais deste enlace.

1. Convidados

O casamento de Harry e Meghan vai ser um evento mais pequeno do que foi o casamento dos duques de Cambridge em 2011. A Capela de São Jorge só tem capacidade para 800 pessoas e entre os convidados estarão vários nomes de Hollywood - como Priyanka Chopra, Gabriel Macht, George e Amal Clooney - assim como vários membros da família da princesa Diana e não só. Os noivos decidiram ainda convidar, não para se sentarem nos bancos da igreja ao lado dos familiares, mas sim para comporem a fotografia nos jardins junto à capela de São Jorge. São 2.600 convidados incógnitos que, de acordo com a informação divulgada pelo Palácio, vão estar nos jardins do Castelo de Windsor e vão poder assistir à chegada do noivo, da noiva e dos seus convidados à capela, bem como à saída dos recém-casados para o cortejo que vai ocorrer após a cerimónia.

2. Duas festas

Pompa e circunstância é o que se espera de um evento deste e o casamento de Harry e Meghan não é exceção. Após a tradicional cerimónia, haverá uma receção St George's Hall, oferecida pela rainha Isabel II. Terminado o almoço, os noivos irão descansar para recuperar energias porque, à noite, terão de se juntar a 300 convidados chegados numa receção privada - que inclui jantar e festa - oferecida pelo príncipe Carlos.

3. Windsor preparado

A cidade de Windsor está ansiosa pelo grande dia e as preparações já começaram há muito. Através do Twitter, a Câmara vai dando conselhos - de como reservar os bilhetes dos transportes, reservar estacionamento -, anunciando que estradas vão estar cortadas e outros pormenores. A cidade vestiu-se ainda de gala, com várias bandeiras a decorar as ruas, e no dia do casamento o púbico poderá assistir à cerimónia através de ecrãs gigantes colocados em pontos estratégicos.

4. Padrinho

Foi assunto tabu durante vários meses. Iria ou não Harry convidar o irmão para ser seu padrinho de casamento? Os príncipes foram-se esquivando a responder à pergunta até que não foi possível continuar a evitá-la. O Palácio de Kensington acabou por confirmar, através de comunicado, que o príncipe Harry convidou o irmão para ser seu padrinho no seu casamento com Meghan Markle, algo que deixou o príncipe William "muito honrado". Dias após o anúncio, num evento oficial, o príncipe William decidiu brincar com o assunto garantindo que "a vingança [Harry foi padrinho de William em 2011] será doce".

5. O vestido de noiva

É um dos momentos mais aguardados do dia: o mais pequeno vislumbre do vestido de Meghan Markle será motivo para toda a espécie de comentários, mas o vestido só será revelado à porta da Capela de São Jorge quando a noiva se preparar para caminhar até ao altar. O nome do estilista tem sido alvo de muitas apostas, sendo que os especialistas garantem ter já uma certeza: a de que a futura mulher do príncipe Harry vai escolher um criador britânico para desenhar o que vai vestir no dia mais importante da sua vida

6. Convidados famosos

Priyanka Chopra, George e Amal Clooney são alguns dos convidados que já confirmaram - ainda que discretamente - que vão estar presentes no casamento real. A atriz, que é uma das melhores amigas da noiva, confessou em entrevista à revista People que ainda não tinha escolhido o vestido, mas que estava mais preocupada com "os pequenos chapéus" que as convidadas tendem a usar.

Outros nomes famosos são esperados no casamento real, como Patrick J. Adams, par romântico da noiva na série "Suits", e o restante elenco - Rick Hoffman, Sarah Rafferty e Gina Torres - assim como Serena Williams e o marido Alexis Ohanian.

7. Presentes

O príncipe Harry e a noiva Meghan Markle são duas pessoas de causas. O príncipe é patrono de várias instituições de solidariedade e a noiva foi trabalhou lado a lado com várias organizações solidárias. Por isso mesmo, os noivos já informaram que preferem receber donativos para apoiar instituições de solidariedade, em vez de presentes de casamento.

8. O beijo

Quando vai o príncipe Harry beijar a noiva para que o mundo veja? Já se sabe que o casal não vai aparecer à varanda do Palácio de Buckingham, mas espera-se que Harry e Meghan realizem o desejo do público de ver uma demonstração de ver uma demonstração de afeto após a cerimónia.

9. Ouro das alianças

Ainda não se sabe se o príncipe Harry vai seguir os passos do irmão e não usar aliança, mas o que é já certo é que a aliança da noiva Meghan será feita com o mesmo ouro de que foi feita a aliança da duquesa de Cambridge. Assim sendo e mantendo a tradição, Quando o Harry se casar com Meghan Markle, oferecerá à mulher uma aliança feita de ouro do País de Gales. A tradição começou com a bisavó de Harry, a rainha-mãe, quando casou com o futuro rei Jorge VI, em 1923.

10. Emissão especial

O casamento real vai ser acompanhado um pouco por todo mundo através de emissões especiais e a TVI não vai ser exceção. Ao longo do dia acompanhe a nossa emissão especial no site e na televisão - com Judite Sousa, Manuel Luís Goucha e Raquel Matos Cruz, em direto de Londres, - para não perder nenhum momento do casamento de Harry e Meghan.