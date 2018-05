A primeira-dama do Brasil Marcela Temer protagonizou um momento invulgar depois de ter saltado para dentro do lago do Palácio da Alvorada, em Brasília, para salvar o seu cão, Picoly. De acordo com a imprensa brasileira, o episódio ocorreu no último dia 22 de Abril, mas só agora veio a público.

A mulher do atual presidente do Brasil, Michel Temer, encontrava-se a passear com o filho no local, quando decidiu saltar para dentro de um lago para resgatar o melhor amigo de quatro patas, da raça Jack Russell, que tinha mergulhado para dentro da água, atrás de uns patos. Assim que Marcela notou que Picoly poderia correr perigo de vida, não hesitou e entrou para o lago mesmo com a roupa vestida.

Segundo o jornal Globo, o segurança pessoal de Marcela Temer, que acompanhava a primeira-dama no passeio, não interveio no salvamento do animal, facto que levou à suspensão das suas funções.

Picoly está na família do presidente Michel Temer desde setembro de 2016, juntamente com outro cão, Thor.