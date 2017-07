O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o submarino "Le Terrible", na terça-feira, tendo participado na simulação do lançamento de um míssil. Macron foi levado de helicóptero até ao submarino, que está a cerca de 300 quilómetros da costa francesa, no Oceano Atlântico. Depois de o Reino Unido abandonar a União Europeia, a França será o único país da UE com armas nucleares. A visita do presidente francês aconteceu depois de Coreia do Norte ter anunciado que testou um míssil balístico intercontinental