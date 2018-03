As urnas já encerraram na Rússia e as primeiras projeções apontam para uma grande vitória de Vladimir Putin, que será reconduzido para um quarto mandato, até 2024. O presidente russo reúne entre 73,9% a 77% dos votos, segundo as primeiras projeções.

Recorde-se que, em 2012, Putin venceu as presidenciais com 64% dos votos.

As assembleias de voto abriram às 08:00 locais deste domingo (20:00 de sábado em Lisboa) nas regiões de Chukotka e Kamchatka e encerraram às 20:00 de domingo (18:00 em Lisboa) no enclave de Kalininegrado, a região mais ocidental da Rússia. A imensidão do país, percorrido por 11 fusos horários, justifica esta diferença entre o início e o fim das votações nas diversas regiões da federação, que demoraram mais de 20 horas.

Mais de 107 milhões de eleitores foram convocados para estas presidenciais.