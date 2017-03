O ex-primeiro-ministro socialista francês, Manuel Valls, anunciou que em Emmanuel Macron nas eleições presidenciais vai votar devido ao risco de vitória de Marine Le Pen, candidata da extrema-direita.

Perante a ameaça que representa o populismo e a extrema-direita (…) não se pode assumir nenhum risco. Vou votar em Emmanuel Macron”, afirmou Valls, à BFMTV, para justificar o apoio a Macron e não ao candidato socialista, Benoit Hemon, que venceu as primárias do partido no mês de janeiro.