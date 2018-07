Uma menina morreu depois de ter sido projetada por um castelo insuflável na praia de Gorleston, em Norfolk, Inglaterra.

O incidente ocorreu no domingo, por volta das 11:00, segundo o The Independent.

Banhistas que estavam na praia e nadadores-salvadores tentaram ajudar a menina de imediato, enquanto a ajuda não chegava ao local.

A polícia foi chamada ao local por volta das 11:15. Uma porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Este de Inglaterra afirmou que foram recebidas dezenas de telefonemas a reportar o acidente.

Várias das nossas equipas foram enviadas. A primeira chegou ao local em quatro minutos. A menina tinha graves ferimentos e estava em paragem cardíaca quando chegámos e foi levada para o Hospital James Paget”, explicou a porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Este de Inglaterra.

Depois de ter sido transportada para o hospital em estado grave, a menina não resistiu e acabou por falecer.

Infelizmente, apesar de todos os esforços e intervenções, ela foi declarada morta”, conclui a porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Este de Inglaterra.

Os familiares mais próximos foram informados e estão a receber acompanhamento de agentes especializados.

A polícia montou um perímetro na zona do acidente para realizar interrogatórios, enquanto o resto da praia se manteve aberta ao público.

Foi aberta uma investigação conjunta entre as entidades de Saúde e Segurança, as autoridades locais e a polícia para que se apurem as circunstâncias em que a tragédia ocorreu.