Duas pessoas morreram e um número indeterminado está desaparecido na sequência do colapso de uma ponte em Tuban, Java, nesta terça-feira, cerca das 11 horas locais. Três camiões e um motociclo atravessavam a ponte no momento do incidente e caíram ao rio. As autoridades já localizaram os corpos de dois condutores, tentando apurar quantas pessoas estarão desaparecidas