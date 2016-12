Esta quinta-feira só entram em Madrid veículos com matrículas terminadas em números ímpares. A medida é inédita e diz muito sobre os níveis de poluição na capital espanhola, que têm apresentado valores preocupantes.

Depois de três dias consecutivos a ultrapassar os níveis de dióxido de nitrogénio, as autoridades madrilenas resolveram ativar a fase três do plano de emergência ambiental, que condiciona a circulação de veículos na cidade.

A decisão, anunciada por Marta Higueras, vereadora da câmara de Madrid, entra em vigor às 06:30 e termina às 21:00 desta quinta-feira.

De fora ficam motas, transportes públicos, veículos de transporte de pessoas com mobilidade reduzida e carros elétricos.

Apesar de ser algo inédito no país vizinho, Madrid é a terceira capital europeia a adotar esta medida, já aplicada noutras ocasiões em Paris e em Roma.

A fase três do plano de emergência ambiental limita também a velocidade máxima de circulação dos automóveis a 70 quilómetros por hora na M-30, uma via rápida que circunda Madrid, e restringe muitos lugares de estacionamento a residentes, pessoas com mobilidade reduzida e a outros casos excepcionais como utentes de unidades de saúde.

Mañana, jueves, escenario 3: sólo podrán circular por la almendra central (área interior de la M30) vehículos con matrícula acabada en impar pic.twitter.com/JYdQGO6aqI — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 28 de dezembro de 2016

Os condutores que infringirem estas regras arriscam uma multa que pode ascender aos 90 euros.

Nos últimos anos, os níveis de poluição em Madrid têm estado acima dos verificados noutras capitais europeias como Londres, Paris, Berlim ou Roma, segundo os relatórios da União Europeia.

Em novembro do ano ano passado, Madrid ativou a primeira e a segunda fase do protocolo de combate à poluição e um cenário invulgar surpreendeu turistas e residentes mais distraídos: estradas sem engarrafamentos, muitas quase desertas, e múltiplos lugares de estacionamento.