Conhecida pelas suas capas memoráveis e inesquecíveis, a revista National Geographic volta a surpreender com a sua próxima edição.

No próximo mês de junho, a capa da revista internacional já está contudo a fazer sucesso na Internet. Faz parte da campanha “Planeta ou Plástico?” e mostra um saco parcialmente submerso no oceano, aparentando ser um iceberg.

Da autoria do ilustrador mexicano Jorge Gamboa, a capa faz alusão à poluição dos mares por plásticos, um assunto muito discutido e na ordem do dia, lembrando que esse problema é “apenas a ponta do iceberg”.

A imagem é uma peça intitulada “Iceberg Plástico” e pretende alertar para o problema causado por oito mil milhões de toneladas de plástico que anualmente entram nos oceanos.

Para contribuir para a campanha, as revistas National Geographic que forem distribuídas nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Índia não estarão embaladas por plástico.