George H. W. Bush traz Bill Clinton nas meias e há provas disso. A fotografia que junta os dois antigos presidentes dos Estados Unidos foi partilhada pelo republicano e rapidamente se tornou viral. Tudo porque os dois antigos presidentes norte-americanos são de partidos diferentes e o democrata Clinton chegou mesmo a derrotar Bush pai na corrida à presidência em 1992.

O livro em causa foi escrito por Bill Clinton e James Patterson, tem o título “The President is Missing” (em português, "O presidente está desaparecido") e é primeira incursão do ex-presidente americano pela ficção.

Special visit today with a great friend -- and now, a best-selling author. Luckily I had a freshly laundered pair of @BillClinton socks to mark the occasion. pic.twitter.com/v9jb4sRexh

— George Bush (@GeorgeHWBush) 25 de junho de 2018