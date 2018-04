Jantar de gala dos Reis de Espanha oferecido ao Presidente da República está a dar que falar. Tudo porque Letizia usou, pela primeira vez, uma tiara, que não só é uma das joias mais importantes da família real como era uma das preferidas de Sofia. A escolha está a ser encarada como um gesto carinhoso da mulher de Felipe VI para com a rainha emérita, depois do incidente por ocasião da Páscoa, à saída da igreja, quando Letizia travou uma foto de Sofia com a neta Leonor. A tiara em questão foi desenhada por uma famosa joalharia para a rainha Vitória Eugénia em 1907 e mais tarde oferecida por Juan Carlos a Sofia