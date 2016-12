O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o ataque perpetrado no domingo na cidade turística jordana de Karak que causou dez mortos, incluindo membros das forças de segurança e turistas, segundo um comunicado divulgado hoje na Internet.

“Quatro soldados do califado – mortos – munidos com armas automáticas e granadas atacaram unidades da segurança da Jordânia e cidadãos de Estados da coligação cruzada na cidade de Karak na Jordânia”, referiu o texto do grupo extremista, numa referência à coligação internacional que luta contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque.

O ataque em Karak, a cerca de 120 quilómetros a sul de Amã, fez dez mortos: sete polícias, dois civis jordanos e uma turista canadiana. O atentado, que visou uma esquadra da polícia e uma patrulha policial, fez igualmente 30 feridos.