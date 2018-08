Um tiroteio perto da estação de metro de Kingsbury, na zona noroeste da capital britânica, causou três feridos, que foram transportados para um hospital.

A polícia britânica isolou a zona e cortou ruas, adiantando que o tiroteio "não tem motivações terroristas"

A polícia e o LAS (Serviço de Ambulâncias de Londres) foram alertados por volta das 21:45 horas de segunda-feira, 20 de agosto, para relatos de tiros disparados em Kingsbury Road, NW9 ", disse a polícia através de um comunicado.

Officers are at the scene of a shooting in #Kingsbury Road at 9.45pm on Monday. Not terror related. Three people taken to hospital, none believed to be life-threatening. #Brent officers investigating alongside #Trident colleagues.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 20 de agosto de 2018