Quatro pessoas ficaram feridas na terça-feira, na sede do grupo YouTube, perto de São Francisco, num tiroteio perpetrado por uma mulher, que se suicidou, num caso visto pela polícia como uma "divergência pessoal".

Várias testemunhas descreveram cenas de caos entre os funcionários que se encontravam no edifício, situado em San Bruno, a cerca de 20 quilómetros a sul de São Francisco, em pleno coração de Silicon Valley, onde numerosos grupos tecnológicos têm sedes.

De acordo com o YouTube, 1.100 pessoas trabalham naquele local.

A mulher suspeita de ser responsável pelo tiroteio suicidou-se depois de “abrir fogo”, referiram as autoridades, que já a identificaram: trata-se de Nasim Najafi Aghdam, de 39 anos, com residência em San Diego.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 de abril de 2018