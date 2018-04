O multimilionário alemão Karl-Erivan Haub está desaparecido desde sábado, após ter saído para esquiar nos Alpes.

O principal herdeiro da empresa Tengelmann, de 58 anos, saiu numa excursão de esqui perto do famoso pico Matterhorn, na Suíça, em zona de fronteira com a Itália, mas não voltou ao hotel que lhe pertence, noticiou a Associated Press.

A família deu alerta e desde então que as autoridades têm procurado, mas até agora sem qualquer sucesso.

O alemão Karl-Erivan Haub está à frente da Tengelmann, empresa que detém a marca de ferragens Obi, a retalhista de roupas KiK e também tem grandes participações na cadeia de supermercados Netto e no retalhista on-line Zalando.

No mês passado, o pai dele tinha morrido e, por isso, Karl-Erivan Haub passou para a liderança da empresa, avaliada em 5,1 mil milhões de euros, pela Forbes.