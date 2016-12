As forças especiais da polícia alemã detiveram dois homens suspeitos de prepararem um atentado num centro comercial em Oberhausen, no oeste do país.

Os detidos são dois irmãos de 28 e 31 anos originários do Kosovo, segundo a polícia. Os dois foram interceptados na cidade de Duisburg.

As autoridades estão a investigar o caso, não sendo possível perceber ainda se haveriam mais indivíduos envolvidos.

O centro comercial em causa é um dos maiores da Alemanha, com mais de 250 lojas e muito concorrido no Natal.



O Centro foi construído no local da antiga siderúrgica de Oberhausen, uma cidade próxima a Essen, na antiga região industrial do Ruhr.

Estas detenções acontecem depois do atentado de segunda-feira com um camião em Berlim, num mercado de Natal, e desconhece-se ainda se há relação entre os dois casos.

A polícia continua à procura de Anis Amri, o tunisino suspeito do ataque e cujo documento de identificação foi encontrado no camião.

O ataque de segunda-feira matou 12 pessoas e foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.